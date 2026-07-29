Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева пока не является частью переговорного процесса о мире — но дал понять, что эта позиция может измениться.

В интервью Fox News в ответ на вопрос «вернулся ли Крым в повестку переговоров», Зеленский ответил:

К сожалению, нет. Или пока нет. Но мы посмотрим.

Зеленский сделал такое заявление после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и сенаторами. Американские СМИ писали, что в ходе этой поездки Зеленскому, похоже, удалось убедить Вашингтон в том, что Украина может выиграть войну.

Ранее Зеленский неоднократно давал понять, что хотя Украина юридически не признает российскую аннексию Крыма, вопрос его фактического возвращения под украинский контроль может быть решен только дипломатическим путем и только в послевоенном будущем. Так, в 2024 году президент Украины говорил: «Мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года».

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