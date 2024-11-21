Зеленский: Украина не может потерять десятки тысяч людей ради возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым. Он допустил, что полуостров можно вернуть дипломатическим путем. Об этом он сказал в интервью Fox News.
Журналист американского телеканала спросил украинского президента, может ли в рамках соглашения о прекращении огня или мирного договора часть оккупированных территорий остаться под контролем России.
«Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идет [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», — заявил Зеленский.
Журналист уточнил у президента Украины, готов ли он отказаться от Крым ради мирного соглашения, «чтобы положить конец этой войне и остановить кровопролитие в Европе».
«Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить [жизни] десятков тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем», — ответил Зеленский.
О том, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем, Зеленский говорил еще в сентябре 2022 года. «Так может случиться. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса», — заявлял президент Украины. При этом в других комментариях он отмечал, что Украина будет готова к переговорам с Россией после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года.