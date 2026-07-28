«Ведомости» назвали декабристов «нежелательной» организацией. Скорее всего, алгоритм сайта перепутал их c современной НПО из Германии

Газета «Ведомости» в статье, посвященной судам над участниками восстания на Сенатской площади Петербурга в 1825 году, по ошибке пометила декабристов как «нежелательную» в России организацию.

Одним из первых на пометку в публикации обратил внимание журналист «Осторожно Media» Алексей Полоротов утром 28 июля.

Статья «Ведомостей» вышла еще 25 июля. Изначально декабристы в ней не были отмечены «нежелательными», свидетельствует копия статьи в веб-архиве от 25 июля. Когда именно появилась пометка и почему, неясно. В копии от 27 июля она уже есть: причем только в одном случае упоминания декабристов, хотя всего этого слово встречается в тексте трижды. Сейчас пометку уже снова убрали.

Вероятно, автоматический алгоритм, которым пользуется редакция, перепутал участников восстания 1825 года с немецкой неправительственной организации . Генпрокуратура России объявила эту организацию «нежелательной» в 2022 году.