Восстание декабристов в 1825 году — попытка сбить Россию с пути эволюционного развития. В некотором смысле это удалось: многие значимые реформы забуксовали. Нелепое по своей сути и неорганизованное по форме восстание значительно отразилось на истории России. Это был первый бунт, возглавляемый людьми из высшего сословия. Они пытались осчастливить Россию, бездумно перенеся на нее кальку с Западной Европы.

Сейчас декабристов по аналогии сравнивают с иноагентами. Они не были иноагентами или агентами иностранного влияния. Они были субъектами иностранного влияния. Советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф. Ничего хорошего из этого не вышло. Образ декабристов был героизирован, к ним сформировалось пристрастное отношение. Эти русские офицеры только назывались русскими — у них было западное образование, это католики или лютеране, они плохо говорили по-русски, не знали свой народ.

Веяния с Запада, мода на тайные общества и тренд на революционные настроения — причины бунта. Что такое восстание декабристов для России? Это не прогресс, это регресс. Можно говорить о жажде справедливости у мятежников, но их поступки сложно соотнести с понятиями чести и благородства.

Декабристы повлияли на формирование революционного движения в России. Стали идейными предшественниками тех, чей террор уже было не остановить. Государство [в 1825 году] проявило себя со слабой стороны. Важно, чтобы государство умело защищать свои интересы, понимать готовность общества к изменениям. Благие цели не могут достигаться неправовыми методами.

Это заявлений министра юстиции России Константина Чуйченко на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего». Мероприятие прошло 10 декабря. Его организовал Минюст РФ.

Что еще Чуйченко говорил о декабристах

Глава Минюста России назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Он заявил, что их наказали слишком мягко (пятерых казнили, больше сотни сослали в Сибирь) «К сожалению, монархия была очень либеральной, даже излишне благородной»

Картинка на обложке: Василий Тимм, «Лейб-гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади», 1853