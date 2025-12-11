Декабристы не знали свой народ. Они мятежники (а также католики или лютеране). Их «бунт» — это регресс Так считает министр юстиции России. Он выступил на конференции к 200-летию восстания декабристов
Восстание декабристов в 1825 году — попытка сбить Россию с пути эволюционного развития. В некотором смысле это удалось: многие значимые реформы забуксовали. Нелепое по своей сути и неорганизованное по форме восстание значительно отразилось на истории России. Это был первый бунт, возглавляемый людьми из высшего сословия. Они пытались осчастливить Россию, бездумно перенеся на нее кальку с Западной Европы.
Сейчас декабристов по аналогии сравнивают с иноагентами. Они не были иноагентами или агентами иностранного влияния. Они были субъектами иностранного влияния. Советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф. Ничего хорошего из этого не вышло. Образ декабристов был героизирован, к ним сформировалось пристрастное отношение. Эти русские офицеры только назывались русскими — у них было западное образование, это католики или лютеране, они плохо говорили по-русски, не знали свой народ.
Веяния с Запада, мода на тайные общества и тренд на революционные настроения — причины бунта. Что такое восстание декабристов для России? Это не прогресс, это регресс. Можно говорить о жажде справедливости у мятежников, но их поступки сложно соотнести с понятиями чести и благородства.
Декабристы повлияли на формирование революционного движения в России. Стали идейными предшественниками тех, чей террор уже было не остановить. Государство [в 1825 году] проявило себя со слабой стороны. Важно, чтобы государство умело защищать свои интересы, понимать готовность общества к изменениям. Благие цели не могут достигаться неправовыми методами.
Это кратчайший пересказ заявлений министра юстиции России Константина Чуйченко на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего». Мероприятие прошло 10 декабря. Его организовал Минюст РФ.
Картинка на обложке: Василий Тимм, «Лейб-гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади», 1853