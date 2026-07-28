В России из-за топливного кризиса вырос спрос на электромобили и гибриды

В России вырос спрос на электромобили и гибридные автомобили. На некоторые модели образовался дефицит, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дилеров и дистрибуторов.

Собеседники издания не приводят конкретных цифр. Но по данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылаются журналисты, продажи новых гибридов и электромобилей с 29 июня по 19 июля выросли в 1,8 раза по сравнению со средним недельным значением в первом полугодии.

Представители дилерских сетей сходятся во мнении, что рост интереса покупателей связан с топливным кризисом в стране. Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отмечает, что дефицит топлива «придал резкое ускорение» продажам:

Товар до последнего времени был не самым востребованным. Однако все эти проблемы «зарядок на трассах мало, зимой расход энергии неприлично высокий» меркнут на фоне погасших табло на АЗС.

Ранее издание The Bell писало, что количество зарядок электромобилей в сети «Росатома» в начале июля выросло на 80% по сравнению с началом прошлого месяца.

Рост объяснялся в том числе тем, что на станции стало заезжать больше гибридов. «Похоже, для них сейчас действительно выгоднее подзаряжать аккумулятор, чем постоянно тратиться на бензин», — прокомментировал руководитель сети Валерий Маркелов.

Топливный кризис в России продолжается уже больше двух месяцев. Дефицит бензина на заправках возник в том числе из-за участившихся ударов украинских дронов по российским НПЗ. Из-за этого многие предприятия временно приостановили выпуск топлива.

Правительство предпринимает различные меры, чтобы преодолеть кризис. Однако, по прогнозам аналитиков, увеличить производство топлива получится только ближе к концу года.

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