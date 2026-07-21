Российское правительство рекомендовало направлять топливо в первую очередь государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Такое решение, пишет «Коммерсант», было принято по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака.

Следом идут поставки в рамках , предприятия, выполняющие гособоронзаказ, РЖД, гражданский флот и сельхозпроизводители. После этого идут аннексированные регионы и Калининградская область. В самом конце списка оказались заправки — как принадлежащие нефтяным компаниям, так и независимые АЗС.

В документах по итогам совещания отмечается, что ситуация с топливом в России остается сложной, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом Новак отмечал, что принятые правительством меры все же позволили частично стабилизировать топливный рынок.

Топливный кризис в России продолжается с мая. Во многом он возник из-за участившихся ударов украинских дронов по российским НПЗ. В результате многие предприятия временно остановили или прекратили выпуск топлива. А на заправках по всей стране возник дефицит бензина.

Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что рынку потребуется время на восстановление. По их прогнозам, заметное увеличение производства топлива станет возможным только ближе к концу года.

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