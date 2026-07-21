«Коммерсант»: российские НПЗ возобновляют продажу бензина на бирже. Объем торгов резко сократился из-за топливного кризиса

Российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже. Такой вывод, пишет «Коммерсант» , можно сделать из обзора аналитического агентства Platts, с которым ознакомилось издание.

К участию в биржевых торгах, подсчитали авторы обзора, вернулись НПЗ с совокупным объемом переработки нефти около 40 миллионов тонн в год.

При этом часть крупных предприятий, перерабатывающих более 45 миллионов тонн нефти ежегодно, пока участие в торгах не возобновили.

Основной объем топлива, отметил в интервью изданию гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, по-прежнему уходит по внебиржевым каналам, и в последние недели эта тенденция усилилась.

«Коммерсант» также отмечает, что фиксируется рост объемов оптовых торгов, доля заявок на покупку бензина, остающихся неудовлетворенными, все еще превышает 80%. Наиболее сложная ситуация в сегменте АИ-98 / АИ-100, где отмечается 92,9% неудовлетворенного спроса, пишет издание.

При этом источник издания в отрасли считает, что ситуация с топливом на российских АЗС улучшается. Независимым сетям, по его словам, бензин поставляют белорусские НПЗ и, возможно, вертикально интегрированные нефтяные компании. «Пик дефицита, вероятно, уже пройден», — считает собеседник «Коммерсанта».

Опрошенные изданием аналитики, в свою очередь, предупреждают, что не стоит ждать быстрого восстановления рынка. Баланс спроса и предложения, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, не может восстановиться мгновенно, а заметное увеличение производства станет возможным лишь ближе к концу года.

Во время кризиса крупнейшие производители бензина в России фактически перестали продавать топливо на бирже, направляя его на свои АЗС. Независимые сети АЗС жаловались, что им негде приобрести топливо. Они отмечали, что оптовые цены на бензин в такой ситуации резко выросли, а вскоре рост дойдет до розницы.

В России с мая продолжается топливный кризис. Одной из главных его причин стали удары украинских дронов по российским НПЗ. Из-за атак нефтеперерабатывающие заводы вынуждены временно останавливать или совсем прекращать выпуск топлива.

Жители России вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы заправить свои автомобили. В разных регионах действуют те или иные ограничения на продажу бензина, в том числе лимиты на количество литров на одну машину и QR-коды.

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«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз

Топливный кризис в России

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз