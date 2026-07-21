В правительстве РФ заявили, что топливный рынок «частично стабилизируется», а очередей на заправках становится меньше

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры правительства позволили частично стабилизировать топливный рынок.

Новак рассказал в интервью «Вестям», что эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал Новак.

Он добавил, что в некоторых регионах «сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами».

По данным «Коммерсанта», российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже. Речь идет о НПЗ с совокупным объемом переработки нефти около 40 миллионов тонн в год. При этом часть крупных предприятий, перерабатывающих более 45 миллионов тонн нефти ежегодно, пока в торгах не участвуют.

Опрошенные изданием аналитики отметили, что ждать быстрого восстановления рынка не стоит. Баланс спроса и предложения не может восстановиться мгновенно, а заметное увеличение производства станет возможным лишь ближе к концу года.

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