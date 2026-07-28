В первой половине 2026 года иностранцы совершили почти три миллиона туристических поездок в Россию. Это худший результат за пять лет

С января по июнь 2026 года иностранцы совершили 2,99 миллиона туристических поездок в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Этот показатель сократился на 19,6% год к году и стал худшим за полугодие с 2021 года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что въездной поток сократился на 15% год к году. По его словам, летом нынешнего года спад стал еще глубже, но конкретных цифр он не привел.

В министерстве экономики в свою очередь предлагают оценивать туристический поток по количеству размещенных в отелях иностранцев. В январе — мае этот показатель вырос на 23%. Однако сами отельеры сильного роста не заметили, пишет «Коммерсант».

Гендиректор «Тари Тура» Марина Левченко отметила, что ситуация с турпотоком в Россию резко ухудшилась в марте из-за войны на Ближнем Востоке, что привело к ограничению полетных программ. Снижение количества туристов в мае — июне она связала с негативным информационным фоном в России.

По ее словам, туристы опасаются сообщений о топливном кризисе, а также перебоев в работе аэропортов. Кроме того, туристов отталкивает высокая стоимость поездок в Россию. В АТОР назвали ключевым фактором, сдерживающим въездной турпоток, перебои с авиасообщением.

«Коммерсант» отмечает, что основной объем туристических поездок в РФ формирует Китай. Согласно данным Пограничной службы ФСБ, в 2025 году на него пришлось 50,8% прибытий, на втором месте — Саудовская Аравия (4,6%), затем следуют Туркменистан, Турция, Германия и ОАЭ. При этом Росстат использует другую методику, которая включает в том числе визиты из приграничных стран. По его данным, больше всего визитов приходится на граждан Казахстана, Китая и Узбекистана.

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