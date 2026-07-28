Омская область стала первым регионом России, где сняли лимиты на продажу топлива

В Омской области с 28 июля отменены лимиты на продажу топлива, объявил губернатор Виталий Хоценко. «7×7» отмечает, что это первый регион России, где отменили подобные ограничения.

Ограничения на продажу топлива в Омской области действовали с 22 июня. В один бак заливали не больше 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива, на трассах — 40 литров бензина и 200 литров дизеля.

С середины июля ограничения смягчили в Орловской и Псковской областях. Кроме того, «Лукойл» снял ограничения на заправках в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, «Газпром» отменил лимиты в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

При этом в Республике Алтай ограничения ужесточили. С 27 июля там запретили заправлять один и тот же автомобиль чаще, чем один раз в течение 24 часов.

Ограничения на продажу топлива в России начали вводить на фоне топливного кризиса, который начался из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он продолжается с начала июня.

Последствия топливного кризиса

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам

Последствия топливного кризиса

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам