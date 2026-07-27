В Республике Алтай запретили заправлять машину чаще, чем раз в 24 часа
В Республике Алтай запретили заправлять один и тот же автомобиль чаще, чем один раз в течение 24 часов. Об этом сообщило правительство региона.
Ранее в регионе действовал лимит в одну заправку в сутки. Счетчик сбрасывался ровно в полночь, поэтому многие водители заправлялись незадолго до полуночи и сразу после.
«Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан», — объяснил новую меру глава правительства Александр Прокопьев.
Исключение сделано для производителей сельхозпродукции, с 5 до 7 утра они смогут дополнительно заправляться вместе с аварийными и оперативными службами.
Из-за нехватки бензина с начала июля сразу в нескольких регионах России ввели ограничения на заправку. Обычно ограничения применяются по схеме «чет-нечет» по последним цифрам автомобилей — таким образом, заправляться можно раз в два дня. Эта мера, по заявлениям властей, позволила разгрузить заправки — и в некоторых регионах ее уже отменили.