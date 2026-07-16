Орловская область первой в России отменила систему заправки «чет-нечет» по номерам автомобилей

В Орловской области отменена временная система заправки «чет-нечет» по номерам автомобилей, введенная из-за топливного кризиса. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как заявил Клычков, уже больше недели на заправках региона не наблюдается очередей.

«Система „чет-нечет“ оказалась эффективной и достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж», — отметил губернатор.

Орловская область стала первым регионом России, где отменяют ранее введенные ограничения на заправку по системе «чет-нечет». Регион ввел эту систему 4 июля — также первым в России.

Всего систему «чет-нечет» ввели как минимум восемь российских регионов.

Бензиновый кризис в России продолжается с середины июня. Он вызван ударами ВСУ по нефтяной инфраструктуре. По оценкам Financial Times, из строя могли быть выведены до 40% российской нефтепереработки.

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