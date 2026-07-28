Медведев опроверг слухи о грядущей мобилизации в России, назвав их «пургой» и «лживой провокацией»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слухи о возможной мобилизации в России ближайшей осенью не соответствуют действительности. Публикации на эту тему, которые распространяются в СМИ и соцсетях, он назвал «проплаченными», пишет ТАСС.

Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку.

На заседании Совбеза по комплектованию ВС Медведев также заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Украина же, по его словам, «испытывает дефицит людского ресурса», поэтому распространяет подобные слухи.

В конце июня источники «Медузы» и других изданий сообщали, что количество желающих служить в российской армии по контракту постепенно снижается. На этом фоне власти вынуждены усиливать агитацию и увеличивать выплаты. Однако в Кремле рассматривают и более радикальные меры, в том числе новую волну мобилизации.

Недавно об этом заявил и президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки. По его словам, Владимир Путин хочет провести мобилизацию после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Читайте также

«Что-то может начаться уже в октябре». Российские власти обсуждают возможность новой волны мобилизации — после выборов в Госдуму

Читайте также

«Что-то может начаться уже в октябре». Российские власти обсуждают возможность новой волны мобилизации — после выборов в Госдуму