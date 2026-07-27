Власти Удмуртии сообщили о «самой массированной атаке» украинских беспилотников на регион. Зеленский заявил, что Украина ударила по нефтяному объекту

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил утром 27 июля, что Украина атаковала регион беспилотниками. По его словам, силы ПВО отражают «самую массированную атаку за последнее время».

Под удар, согласно сообщениям главы региона, среди прочих городов попал Ижевск, там объявили воздушную тревогу. По предварительным данным властей, пострадавших нет. О других последствиях продолжающейся атаки Бречалов не сообщил.

Сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries в Сарапуле эвакуировали «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба компании. Об ударе по этим объектам не сообщалось.

Издание Astra, которое проанализировало фото и видео очевидцев, предполагает, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу Росрезерва — комбинат «Приоритет». Последствия атаки неясны. Официально об этом не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные нанесли дальнобойные удары по нефтяным объектам в Удмуртии и Ярославской области. «Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну», — прокомментировал он атаки.

В Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев, в результате атаки украинских беспилотников ранен один человек, повреждены дома и автомобили.

Всего, по данным Минобороны РФ, российские ПВО за ночь 27 июля сбили 276 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями (сколько всего дронов участвовали в атаке, не уточняется). В результате ударов в Ростове-на-Дону повреждены жилые дома, погибли пять человек, восемь ранены. В Белгороде во время атаки дронов в центре города пострадали 13 человек.

Зачем Украина бьет по российским нефтяным объектам

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам

Зачем Украина бьет по российским нефтяным объектам

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам