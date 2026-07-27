Белгород атаковали украинские беспилотники. В городе повреждены дома, ранены 13 человек

Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Белгороду в ночь на 27 июля, сообщил оперативный штаб Белгородской области. В результате атаки, по последним данным, пострадали 13 человек, включая двух детей.

Частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Загорелись несколько квартир и более 15 автомобилей.

По данным телеграм-канала «Пепел Белгород», беспилотники атаковали центр города. Один из них упал во дворе дома неподалеку от здания Управления ФСБ по Белгородской области.

В центре Белгорода и в районе Харьковской горы отключилось уличное освещение, в некоторых частях города его вскоре включили. Часть жителей города осталась без воды.

Читательница издания «Осторожно, новости» рассказала, что в последнее время город постоянно подвергается атакам, но в СМИ об этом сообщают мало. «Наш город уже вторую неделю просто уничтожают. Ни слова нигде. Как так жить? У нас больше нет сил, страшно за детей», — заявила она.

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