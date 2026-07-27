В Ростове-на-Дону украинский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате атаки в городе погибли пять человек, еще восемь ранены 

Обновление. По последним данным властей Ростовской области, в результате удара украинских беспилотников в Ростове-на-Дону погибли пять человек, ранения получили восемь человек. В Таганроге повреждено здание производственного объекта, пострадавших нет. Что это за объект не уточняется.

Два человека — муж и жена — погибли в результате удара украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в ночь на 27 июля. Еще пять человек, в том числе подросток, получили ранения, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Под удар попали Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский районы. После падения беспилотников пожары начались на территории частного предприятия, складах и нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей. Разбиты окна в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

Судя по фото и видео очевидцев, беспилотник попал в один из многоэтажных домов города. На кадрах видны поврежденные квартиры. Местные власти сообщили, что жителей пострадавшего дома в Пролетарском районе эвакуировали.

Издание Astra со ссылкой на кадры очевидцев сообщает, что над Ростовским портом поднимается дым.

Украинские беспилотники атаковали и другие регионы России в ночь на 27 июля. В Белгороде под удар попал центр города, повреждены жилые дома. Ранения, по данным местных властей, получили 12 человек.