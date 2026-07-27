Европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия санкций против России после того, как Греция задержала предыдущий крупный пакет, требуя исключений для своей судоходной компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Одна из идей, набирающая популярность в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами, вместо того, чтобы стремиться к крупным пакетам ради пиара.

По словам чиновников, это снизит риск задержки санкций, поскольку у стран будет меньше возможностей использовать право вето в ходе переговоров.

Один из собеседников FT говорит, что принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в таком формате. «Теперь совершенно очевидно, что этот подход больше не работает», — добавляет он.

При принятии последнего пакета санкций против России, который стал одним из самых масштабных по числу персоналий, европейским странам пришлось пойти на уступки Греции, требовавшей исключений для судов своей компании Dynagas в перевозке российского сжиженного природного газа.

Что вошло в 21-й пакет санкций

Почти 100 российских банков попали под санкции Евросоюза. «Золотая Корона» и «Цифра банк» остановили переводы в Грузию и Казахстан Обе страны популярны среди уехавших россиян

Что вошло в 21-й пакет санкций

Почти 100 российских банков попали под санкции Евросоюза. «Золотая Корона» и «Цифра банк» остановили переводы в Грузию и Казахстан Обе страны популярны среди уехавших россиян