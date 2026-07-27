ФСБ задержала 55-летнего жителя Хабаровска по делу о госизмене. Его обвинили в передаче данных разведке Новой Зеландии

Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Хабаровска по обвинению в передаче данных разведке Новой Зеландии, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

Ведомство утверждает, что задержанный «инициативно установил контакт» с представителем разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Хабаровчанин, как утверждается, «из корыстных побуждений» по электронной почте и через мессенджеры передал иностранной спецслужбе «сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ».

По версии ведомства, таким образом разведка Новой Зеландии пыталась получить информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подозреваемого арестовали по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На видео, которое распространило ФСБ, люди в камуфляже и масках хватают хабаровчанина на улице и валят на землю. Затем в ролике показан обыск в доме подозреваемого, во время которого сотрудники ФСБ раскладывают пачки долларов, якобы найденные во время следственных мероприятий.

По подсчетам правозащитного проекта «Первый отдел», в первом квартале 2026 года российские суды вынесли как минимум 107 приговоров по делам о госизмене и шпионаже. Всего за этот период осудили 110 человек. Большая часть обвиняемых (90%) осуждены по статье о госизмене. В среднем они получили срок в 15 лет и 5 месяцев. Кроме того, суды в России стали быстрее выносить приговоры по таким делам. В среднем каждый рабочий день в январе, феврале и марте суды выносили приговоры двоим обвиняемым.