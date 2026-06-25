Суды в России стали быстрее выносить приговоры по делам о госизмене и шпионаже. Каждый день сажают двух человек

Российские суды в 2026 году стали быстрее рассматривать и выносить приговоры, пишет правозащитная организация «Первый отдел», изучившая данные за первый квартал года.

В первые три месяца 2026 года в суды поступило 143 дела по статьям, связанным с госбезопасностью. Из них 62 было рассмотрено еще до конца квартала (это 43%). За тот же период 2025 года цифры были ниже: поступило 125 дел, рассмотрено до конца квартала 32 (это 26% — в 1,7 раза меньше).

В первом квартале 2026 года суды вынесли как минимум по делам, связанным с госбезопасностью, и осудили 110 человек. Больше всего приговоров было в марте — 48. Он стал рекордным месяцем по этому показателю за все время наблюдений.

Главной статьей остается статья о госизмене (275 УК) — по ней осуждены 90% обвиняемых. В среднем они получают срок в 15 лет и 5 месяцев.

В январе, феврале и марте было 55 рабочих дней. С учетом числа осужденных это значит, что в среднем каждый рабочий день суды выносили приговоры двоим обвиняемым.

«Военные суды стали самыми загруженными в России, и, чтобы справиться с потоком „террористических“ дел, они вынуждены четко планировать свою работу. На практике это означает, что рассмотрение дел расписано на месяцы вперед и на каждое дело отводится определенное количество времени, зачастую одно заседание», — говорит адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

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