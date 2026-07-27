Евросоюз исключил из списка товаров, запрещенных к импорту в страны блока, шкурки российского соболя. Запрет, действовавший с апреля, отменили в рамках 21-го пакета санкций, пишет Euractiv.

В Еврокомиссии пояснили это решение тем, что Россия фактически доминирует на мировом рынке соболиного меха, поэтому у европейских производителей практически нет альтернативных поставщиков. «По всей видимости, достать их где-либо еще очень сложно», — заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Исключения соболиных шкурок из-под запрета добивались Италия и Греция — два основных покупателя российских соболиных шкур в Евросоюзе.

Готовые изделия из меха соболя все еще запрещены к ввозу в ЕС из России в рамках санкций на предметы роскоши. Соболиный мех — один из самых дорогих в мире. В 2024 году самую дорогую шубу из этого меха в России купили за 34 миллиона рублей.

21-й пакет европейских санкций против России вступил в силу 23 июля. Он стал крупнейшим за последние четыре года расширением ограничений, введенных в отношении физических лиц. Его приняли с задержкой, поскольку Греция требовала исключений для своей судоходной компании.

По данным Financial Times, 21-й пакет санкций может стать последним в таком формате. Европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия ограничений против России, чтобы избежать вето со стороны некоторых государств. Предполагается, что страны ЕС будут согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами.

Что еще вошло в 21-й пакет санкций

Почти 100 российских банков попали под санкции Евросоюза. «Золотая Корона» и «Цифра банк» остановили переводы в Грузию и Казахстан Обе страны популярны среди уехавших россиян

Что еще вошло в 21-й пакет санкций

Почти 100 российских банков попали под санкции Евросоюза. «Золотая Корона» и «Цифра банк» остановили переводы в Грузию и Казахстан Обе страны популярны среди уехавших россиян