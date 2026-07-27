Евросоюз разрешил ввоз соболиного меха из России — через три месяца после запрета. Этого добились Италия и Греция
Евросоюз исключил из списка товаров, запрещенных к импорту в страны блока, шкурки российского соболя. Запрет, действовавший с апреля, отменили в рамках 21-го пакета санкций, пишет Euractiv.
В Еврокомиссии пояснили это решение тем, что Россия фактически доминирует на мировом рынке соболиного меха, поэтому у европейских производителей практически нет альтернативных поставщиков. «По всей видимости, достать их где-либо еще очень сложно», — заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.
Исключения соболиных шкурок из-под запрета добивались Италия и Греция — два основных покупателя российских соболиных шкур в Евросоюзе.
Готовые изделия из меха соболя все еще запрещены к ввозу в ЕС из России в рамках санкций на предметы роскоши. Соболиный мех — один из самых дорогих в мире. В 2024 году самую дорогую шубу из этого меха в России купили за 34 миллиона рублей.
21-й пакет европейских санкций против России вступил в силу 23 июля. Он стал крупнейшим за последние четыре года расширением ограничений, введенных в отношении физических лиц. Его приняли с задержкой, поскольку Греция требовала исключений для своей судоходной компании.
По данным Financial Times, 21-й пакет санкций может стать последним в таком формате. Европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия ограничений против России, чтобы избежать вето со стороны некоторых государств. Предполагается, что страны ЕС будут согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами.