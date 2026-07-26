Зеленский заявил, что украинские военные обновили список целей для ударов вглубь России

Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов в глубине России, заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с военными.

Сегодня мы согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей — в соответствии с реальным влиянием на Россию и ее способность продолжать и затягивать эту войну. Главная цель — чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращение этой войны в «родную гавань».

В конце июня Зеленский сообщил, что утвердил для СБУ «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны». Подробностей он не привел, однако вскоре за этим последовало усиление ударов по нефтеперерабатывающим заводам (в том числе на значительном удалении от границы) и атаки на склады Wildberries. 10 июля Зеленский объявил, что создал в ВСУ «командование дальнобойного влияния на Россию».

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