«Мегамаркет» освободил себя от ответственности перед продавцами в случае атак беспилотников. Так же сделали раньше Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»

Маркетплейс «Мегамаркет», который принадлежит Сберу, изменил оферту для продавцов и снял с себя ответственность за неисполнение обязательств в случае атак беспилотников, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

В предыдущей редакции оферты от 10 апреля указывалось, что маркетплейс освобождается от ответственности, если неисполнение обязанностей стало следствием обстоятельств непреодолимой силы. К ним причислялись, например, стихийные бедствия, забастовки, военные действия и грабежи.

В новой версии оферты от 24 июля добавлены:

любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая беспилотных летательных аппаратов), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения.

Аналогичные изменения в договоры с продавцами ранее внесли и другие крупнейшие площадки — Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». При этом Wildberries изменил оферту в начале июля — за несколько дней до начала серии ударов украинских дронов по складам маркетплейса в разных регионах России.

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