Фридман подал иск к Нидерландам. Это уже третья страна, от которой он хочет компенсаций из-за заморозки своих инвестиций

Сооснователь «Альфа-Групп» и российский миллиардер Михаил Фридман подал арбитражный иск к Нидерландам, обвинив страну в экспроприации его инвестиций, пишут «Ведомости» со ссылкой на карточку дела.

Фридман считает, что Нидерланды нарушили соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений с СССР (и Россией как его правопреемницей). Размер ущерба будет определен по ходу процесса, но консервативная оценка составляет несколько сотен миллионов долларов.

В иске бизнесмен указывает, что в начале 2000-х годов он перенес центр своей инвестиционной деятельности в Европу, и в 2001 году его структуры купили нидерландский Amsterdam Trade Bank (ATB). Однако после того, как против Фридмана в 2022 году ввели санкции, ATB был объявлен банкротом, хотя оставался платежеспособным и финансово устойчивым. «Нидерланды потопили банк», — цитируют претензии Фридмана в иске «Ведомости».

Также из-за санкций Фридман не может управлять никакими из своих нидерландских , которые, по его словам, «в подлинном смысле этого слова» фактически изъяты государством. Бизнесмен хочет компенсацию «в размере справедливой рыночной стоимости инвестиций на дату введения санкций или иную», но считает, что добровольно Нидерланды этого не сделают.

В 2024 году Фридман подал иск к Люксембургу на 16 миллиардов долларов. Претензии бизнесмена также были связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. В ноябре 2025 года стало известно об аналогичном арбитраже с Великобританией. Никаких подробностей об этом деле нет, отмечают «Ведомости».

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года — Евросоюз счел, что бизнесмен входит в ближний круг Путина. Он пытался снять ограничения, но смог добиться только пересмотра основания для продления санкций. Из-за санкций Фридман вышел из совета директоров инвестиционной группы LetterOne, а также продал свою долю в Альфа-банке и «Альфа-страховании».

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