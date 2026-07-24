Путин приехал в Иркутск. С начала года он выезжал из Москвы лишь в три города

Владимир Путин приехал на авиационный завод в Иркутске. Поездка заранее не анонсировалась. Государственные СМИ, включая ТАСС, сообщили о визите только днем 24 июля.

В местных СМИ и пабликах, как пишут «Люди Байкала», утром появились сообщения о том, что в Иркутске приземлились самолеты спецотряда «Россия», которые перевозят высокопоставленных лиц. Местные жители снимали на улицах города правительственный кортеж.

Путина в поездке на Иркутский авиационный завод сопровождают глава «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вместе с директором авиазавода Андреем Сойновым, сообщает ТАСС, они «осмотрят производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21».

Предыдущий раз о поездке Путина в российские регионы сообщалось в июне 2026 года, когда он участвовал в саммите «Россия — АСЕАН» в Казани. До этого он в мае приезжал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). С января по май президент РФ выезжал за пределы Москвы лишь дважды — оба раза в Петербург.

В мае «Важные истории», CNN, Financial Times со ссылкой на отчет разведки одной из европейских стран сообщили, что ФСО значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. В частности, указывалось в отчете, Путин резко сократил число поездок по России.

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