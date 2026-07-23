Удары украинских дронов затронули около 10% складских площадей Wildberries

Украинские военные за неделю нанесли удары дронами по складам Wildberries общей площадью 552 тысячи квадратным метров, что составляет примерно 10% логистических мощностей маркетплейса, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных.

Эта оценка учитывает удары по складам в Электростали (Московская область), Котовске (Тамбовская область), Невинномыске (Ставропольский край) и Краснодаре. В ночь на 23 июля украинские военные атаковали дронами еще один склад — в Воронежской области.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», оценивают стоимость пострадавшей недвижимости Wildberries в 60 миллиардов рублей (без учета удара по складу в Воронежской области — прим «Медузы»).

По оценкам собеседников издания, после ударов дронов нельзя использовать 444 тысячи квадратных метров складских помещений, или около 8% от всех логистических мощностей маркетплейса. Складской комплекс в Котовске, по данным издания, продолжает работать.

Источник издания на рынке недвижимости оценивает строительство того же объема складов без учета оборудования в 35,5 миллиарда рублей. При этом эксперты отмечают, что, вероятно, быстрее будет восстановить поврежденные склады, чем строить с нуля аналогичные объекты.

Собеседники издания подчеркнули, что украинские дроны нанесли удары по важным для логистики Wildberries объектам, так, отметили они, логистический центр в Краснодаре — основной хаб маркетплейса по снабжению юга России.

Они не исключают, что в сложившейся ситуации Wildberries изменит схему с доставки со своего склада, которую предпочитает использовать сейчас, на доставку со складов продавца. Также, считают они, маркетплейс может перераспределить потоки товаров на склады в другие регионы и арендовать склады.

В течение последней недели Украина дважды атаковала склады Wildberries. 18 июля беспилотники ударили по логистическим центрам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. 22 июня были атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Еще об экономических последствиях ударов по складам Wildberries

Из-за атаки ВСУ на склады Wildberries продавцы могли потерять минимум 150 миллиардов рублей — в пять раз больше, чем сам маркетплейс Если бы Wildberries полностью возмещал ущерб, то потратил бы на это всю годовую прибыль

Еще об экономических последствиях ударов по складам Wildberries

Из-за атаки ВСУ на склады Wildberries продавцы могли потерять минимум 150 миллиардов рублей — в пять раз больше, чем сам маркетплейс Если бы Wildberries полностью возмещал ущерб, то потратил бы на это всю годовую прибыль