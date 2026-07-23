Казахстан временно снизил объемы добычи нефти после атак Украины на порт Новороссийск

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в стране временно снизили объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки в порту Новороссийск в Краснодарском крае России.

В ведомстве отметили, что погрузка на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске приостановлена «в целях обеспечения безопасности судов».

Ранее на этой и прошлой неделях Украина несколько дней подряд наносила удары по танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (объединяет крупнейшие предприятия России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы).

В порту Новороссийск из-за атак украинский беспилотников ввели запрет на движение судов по ночам.

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