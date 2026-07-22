В крупнейшем российском порту запретили движение судов в ночное время

В порту Новороссийск ввели временный запрет на заход и выход судов в ночное время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сельскохозяйственной отрасли.

Ограничения действуют в период с полуночи до пяти часов утра. Причиной запрета стали атаки украинских беспилотников. В остальное время порт работает в обычном режиме.

При этом, отмечают собеседники агентства, приказ был устным — никаких официальных документов грузоотправителям не направили. Минтранс РФ и администрация порта на запрос Reuters не ответили.

Новороссийский морской порт является крупнейшим портом России по грузообороту. Через него проходит около трети всего российского зерна, которое отправляется на экспорт. Также через него осуществляются перевозки нефти и других грузов.

21 июля Минтранс запретил стоянку судов на подходах к морским портам Азов (Ростовская область) и Кавказ (Краснодарский край) в местах, не защищенных системами ПВО. В ведомстве заявили, что это связано с «обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей».

Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Это привело к пожару на одном из двух танкеров, попавших под удар.

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