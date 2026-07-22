В США впервые начнут производить украинские морские дроны

В США будет развернуто лицензионное производство украинских морских дронов Magura. Как сообщает The Wall Street Journal, это первое соглашение подобного рода.

Производством займется компания ReconCraft, специализирующаяся на выпуске катеров для нужд сил специальных операций США. На первом этапе будет выпускаться несколько сотен дронов в год, впоследствии объемы планируют увеличить до тысяч. Стоимость сделки не уточняется.

Создатель дронов, украинская компания Uforce, в рамках соглашения также предоставит американским контрагентам доступ к своему программному обеспечению и технологиям управления.

Magura — беспилотный катер, который может запускать воздушные дроны, выполнять противоминные операции и обнаруживать подводные цели. Стоимость одной модели может доходить до 500 тысяч долларов. Украинская разведка отчитывалась о сбитых с помощью Magura вертолетах и потопленных российских военных кораблях.

Украина в последнее время активно расширяет обмен технологиями с западными союзниками, в том числе с США. Президент США Дональд Трамп в начале июля обещал предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.

Читайте также

Военная разведка Украины заявила, что морские дроны уничтожили в Черном море российский патрульный корабль «Сергей Котов» Российские «военкоры» подтвердили атаку. Минобороны РФ молчит

Читайте также

Военная разведка Украины заявила, что морские дроны уничтожили в Черном море российский патрульный корабль «Сергей Котов» Российские «военкоры» подтвердили атаку. Минобороны РФ молчит