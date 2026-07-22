Пентагон оценил стоимость войны США с Ираном в 37,5 миллиарда долларов

Боевые действия против Ирана обойдутся США в 37,5 миллиарда долларов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в конгрессе. По его словам, эта сумма включает в себя как уже потраченные на войну деньги, так и прогнозируемые расходы до конца финансового года — 30 сентября.

На чем основаны оценки Пентагона, неясно, отмечает Reuters. По данным агентства, в марте администрация президента США Дональда Трампа оценила затраты на первые шесть дней войны минимум в 11,3 миллиарда долларов.

В июне администрация Трампа запросила у конгресса почти 90 миллиардов долларов дополнительного финансирования. Большую часть этих средств хотят потратить на войну с Ираном.

По словам Хегсета, без дополнительного финансирования Пентагону придется сократить подготовку военнослужащих. Он призвал конгресс одобрить бюджет министерства на 2027 год. Пентагон просит выделить ему полтора триллиона долларов.

Запросы Пентагона раскритиковали демократы, поддержка которых необходима республиканцам для принятия законопроектов о финансировании. В частности, сенатор Пэтти Мюррей отметила, что президент США «угрожает эскалацией и очередной бесконечной войной».

США и Израиль воюют с Ираном с февраля. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение огня на 60 дней. В итоге стороны продолжили наносить удары. В июле лидер США Дональд Трамп объявил, что соглашение больше не действует.

Стороны уже больше недели обмениваются ударами ежедневно. США, по данным The Washington Post, рассматривает возможность провести более масштабную операцию против Ирана.

Давление на Трампа и поддерживающих его республиканцев растет на фоне продолжения непопулярной войны и промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре.

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