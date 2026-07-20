WP: США рассматривает возможность провести более масштабную операцию против Ирана после гибели американских военных

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширить боевые действия против Ирана, сообщили источники The Washington Post. Планы масштабной операции, по их данным, обсуждаются после того, как за последнюю неделю от иранских ударов погибли четверо американских военных.

«Пентагон планирует более масштабную войну», — заявил на условиях анонимности один из источников издания.

При этом, по словам собеседника The Washington Post, у американских военных на Ближнем Востоке заканчиваются запасы ракет для систем ПВО и дальнобойных боеприпасов, а переброска ресурсов затруднена из-за ущерба, нанесенного военной инфраструктуре. Эффективно отражать иранские удары в случае наземной операции, заявил он, США также не готовы.

«У нас недостаточно средств для безопасной поддержки операций, и я не думаю, что Белый дом знает об этом», — сказал он.

Пока же США девятый день подряд нанесли удары по территории Ирана. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США говорится, что целями были «командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, морские объекты, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также коммуникационные сети». Цель ударов — еще больше снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, заявили в CENTCOM.

Иранские власти, в свою очередь, заявили об ударах по американским базам в Кувейте, в ходе которых были, как объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) были повреждены склады с боеприпасами, а также радары, в том числе для ЗРК Patriot.

17 июля в ходе иранского удара по авиабазе в Иордании погибли двое американских военнослужащих. Там же, заявило американское командование, было обнаружено тело погибшего, личность которого пока не установлена. Вероятно, пишет The Washinghton Post, речь также идет об американском военном. Кроме того, CENTCOM сообщил, что еще один военнослужащий погиб 18 июля во время разминирования боеприпаса со сбитого иранского дрона.

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