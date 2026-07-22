Франция (первой в ЕС) запретила социальные сети для детей до 15 лет

Парламент Франции одобрил закон, который подразумевает запрет на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет. Франция стала первой страной Евросоюза, где появится такое ограничение.

Обе палаты парламента — Сенат и Национальное собрание — одобрили закон об этом 21 июля. Теперь его должен подписать президент Франции Эммануэль Макрон, который и продвигал эту инициативу, а также одобрить Конституционный совет страны.

Запрет вступит в силу с 1 сентября для новых аккаунтов детей или подростков. Уже существующие профили пользователей младше 15 лет должны быть закрыты к 1 января 2027-го.

Соцсети также должны будут проводить проверку возраста пользователей способом, одобренным французским регулятором по защите персональных данных.

Штрафов за нарушение запрета для подростков и их родителей нет.

Франция стала второй страной в мире, где ввели ограничение для детей и подростков на использование соцсетей. Первой стала Австралия. Там такой запрет появился в конце 2025 года.

Власти Евросоюза разрабатывают собственный законопроект о запрете соцсетей для детей.

Как запрет работает в Австралии

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Что сделали дети? Правильно — начали обходить запрет (и родители им помогают)

Как запрет работает в Австралии

Австралия первой в мире запретила детям пользоваться соцсетями. Что сделали дети? Правильно — начали обходить запрет (и родители им помогают)