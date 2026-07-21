Росгвардия будет заранее готовиться к мобилизации и военному положению

Росгвардия планирует изменить правила ведения гражданской обороны. Теперь в них будут упоминаться военное положение и мобилизация. На это обратило внимание «Агентство».

Документ с предложенными поправками к приказу 2018 года опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В текущей версии приказа говорится о необходимости заблаговременно готовиться к защите сотрудников Росгвардии, гражданского персонала и членов их семей. Авторы поправок предлагают уточнить, что защита необходима «от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

Кроме того, в пункт об эвакуации гражданского персонала, работников и членов семей планируется добавить упоминание военнослужащих и сотрудников ведомства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что цель поправок — привести приказ в соответствие с законом «О гражданской обороне», который был изменен в 2025 году.

Предложение изменить приказ Росгвардии появилось на фоне слухов о новой волне мобилизации. По информации источников «Медузы», власти вынуждены задумываться об этом, так как в России сокращается количество желающих служить в армии по контракту.

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