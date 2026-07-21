Госдума в два раза расширила перечень оснований для депортации иностранцев. Теперь их могут выслать за неповиновение пограничникам и дискриминацию
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев.
В него, в частности, включили:
- участие в несанкционированных митингах;
- «дискредитацию» российской армии;
- призывы к санкциям в отношении России;
- нарушение требований режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения;
- стрельбу в неположенных местах;
- создание помех движению транспорта;
- неповиновение правоохранительным органам;
- мелкое хулиганство;
- дискриминацию;
- неповиновение пограничникам.
Этот же закон, одобренный Госдумой, повышает штрафы за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания в стране, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием их на работу.
Отдельно Госдума приняла закон о запрете выдавать российское гражданство иностранцам с судимостью. Судимость за преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами, также становится основанием для отказа в виде на жительство или разрешении на временное пребывание в России.
Справку об отсутствии судимости будут требовать у иностранцев, оформляющих документы для проживания в России, начиная с 14-летнего возраста. Исключение сделано для детей, иностранцев со статусом беженца, а также граждан иностранных государств, «служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе».
Российские власти за последние несколько лет значительно ужесточили миграционную политику. Появился реестр контролируемых лиц, куда попасть можно и по ошибке. Для приема детей-иностранцев в школы ввели обязательный тест на знание русского языка. Также власти РФ ограничили получение ВНЖ в упрощенном порядке для иностранцев — супругов граждан России.