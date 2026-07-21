Госдума в два раза расширила перечень оснований для депортации иностранцев. Теперь их могут выслать за неповиновение пограничникам и дискриминацию

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев.

В него, в частности, включили:

участие в несанкционированных митингах;

«дискредитацию» российской армии;

призывы к санкциям в отношении России;

нарушение требований режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения;

стрельбу в неположенных местах;

создание помех движению транспорта;

неповиновение правоохранительным органам;

мелкое хулиганство;

дискриминацию;

неповиновение пограничникам.

Этот же закон, одобренный Госдумой, повышает штрафы за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания в стране, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием их на работу.

Отдельно Госдума приняла закон о запрете выдавать российское гражданство иностранцам с судимостью. Судимость за преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами, также становится основанием для отказа в виде на жительство или разрешении на временное пребывание в России.

Справку об отсутствии судимости будут требовать у иностранцев, оформляющих документы для проживания в России, начиная с 14-летнего возраста. Исключение сделано для детей, иностранцев со статусом беженца, а также граждан иностранных государств, «служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе».

Российские власти за последние несколько лет значительно ужесточили миграционную политику. Появился реестр контролируемых лиц, куда попасть можно и по ошибке. Для приема детей-иностранцев в школы ввели обязательный тест на знание русского языка. Также власти РФ ограничили получение ВНЖ в упрощенном порядке для иностранцев — супругов граждан России.

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