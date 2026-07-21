Директор ФБР Кэш Патель планирует в октябре приехать в Россию

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель собирается приехать в Россию в середине октября 2026 года, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, Патель сначала приедет в Москву, а затем отправится в Петербург. Визит продлится два дня — 14-15 октября.

Предполагается, что принимать директора ФБР будет руководство ФСБ. Неизвестно, встретится ли Патель с президентом РФ Владимиром Путиным или с кем-либо из его помощников. Кроме того, неясно, какие темы будут обсуждаться во время визита.

Politico подчеркивает, что планы поездки предварительные, все еще может измениться.

Кэш Патель собирается приехать в Россию фоне продолжающегося противостояния Вашингтона и Москвы из-за войны в Украине, а также в то время, когда конгрессмены требуют ввести против РФ новые жесткие санкции.

Последним директором ФБР, который посещал Россию, был Роберт Мюллер. Это произошло в 2013 году. Позже Мюллера назначили специальным прокурором по расследованию российского вмешательства в американские выборы.

Считается, что Патель (республиканец) сыграл ключевую роль в попытках дискредитировать расследование комитета Демократической партии о возможных связях Трампа с Россией. Сам он называет эту историю «мистификацией Рашагейта».

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