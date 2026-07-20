«Одиссея» собрала в прокате 264 миллиона долларов за первый уик-энд. Это лучший старт среди фильмов Нолана

Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, за первый уик-энд заработала по всему миру 264,1 миллиона долларов, пишет издание Variety.

В США и Канаде сборы фильма составили 124,5 миллиона долларов, в мировом прокате — еще 139,6 миллиона долларов.

Картина показала лучший старт в прокате в карьере Нолана и превзошла результат «Темного рыцаря: Возрождение легенды» (2012), который за первый уик-энд собрал 249 миллионов долларов.

Производство «Одиссеи» обошлось в 250 миллионов долларов.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 16 июля. Фильм начали показывать в 73 странах. Картина основана на поэме Гомера и рассказывает о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны.

В «Одиссее» играют Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

В России официально фильм показывать не собирались. В неофициальном прокате «Одиссею» собираются показать, как сообщается, в конце июля.