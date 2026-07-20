Кир Стармер ушел с поста премьер-министра Великобритании. Правительство возглавил Энди Бернэм

Обновление. Премьер-министром Великобритании назначен Энди Бернэм.

Кир Стармер официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Король Карл III принял его отставку, сообщает The Guardian.

Перед посещением короля Стармер в последний раз выступил у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

«Моя работа завершена. За шесть с половиной лет я вывел нашу [Лейбористскую] партию из исторического поражения в 2019 году, изменил ее таким образом, чтобы она отвечала интересам страны и одержала убедительную победу на всеобщих выборах в 2024 году», — заявил Стармер.

Он добавил, что британская экономика «стала сильнее», государственные службы «находятся на подъеме», иммиграция «значительно сократилась», а «оборона и безопасность» Великобритании «находятся на гораздо более прочном фундаменте».

Стармер также пожелал успехов своему сменщику Энди Бернэму — новому лидеру Лейбористской партии. 20 июля он должен вступить в должность премьер-министра.

О планах уйти в отставку Стармер объявил 22 июня. Он говорил, что в Лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что «услышал ответ» партии и «принимает его с благодарностью».

Энди Бернэм был избран лидером Лейбористской партии 17 июля. Ему 56 лет. Он девять лет (с мая 2017 года по июнь 2026 года) занимал пост мэра Большого Манчестера, став первым политиком, избранным на него прямым голосованием.

Стармер стал премьером Великобритании летом 2024 года — после того, как Лейбористская партия нанесла на всеобщих выборах разгромное поражение консерваторам, которые правили страной до этого. Стармер занимал пост лидера Лейбористской партии с 2020 года.

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