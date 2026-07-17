Новым лидером британских лейбористов стал Энди Бернэм. Он возглавит правительство Великобритании вместо Кира Стармера

Энди Бернэм избран на пост лидера Лейбористской партии Великобритании. 20 июля он сменит Кира Стармера на посту премьер-министра.

В первой краткой речи на посту лидера партии Бернэм поблагодарил Стармера за проделанную работу, отметив, что под его руководством лейбористы «прошли путь от величайшего поражения до великой победы».

Энди Бернэму 56 лет. Он девять лет (с мая 2017 года по июнь 2026 года) занимал пост мэра Большого Манчестера, став первым политиком, избранным на него прямым голосованием. За успешную работу на этом посту — в том числе за благоустройство города и меры поддержки во время пандемии COVID-19 — СМИ называли Бернэма «Королем Севера».

Бернэм еще в 2015 году был претендентом на пост лидера Лейбористской партии, но тогда проиграл внутрипартийные выборы Джереми Корбину.

В 2020 году Корбина сменил Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера в 2024 году выиграли парламентские выборы, а он сам стал премьер-министром.

Однако к июлю 2026-го популярность лейбористов (представители партии проиграли несколько местных выборов) и лично Стармера снизилась. Внутри партии начался раскол, недовольные работой Стармера требовали, чтобы он покинул пост лидера партии и премьер-министра.

Стармер объявил об отставке 22 июня.

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