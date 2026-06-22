Премьер Великобритании Кир Стармер объявил, что уходит в отставку

Кир Стармер объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку c поста премьер-министра Великобритании. Об этом он сообщил на брифинге утром 22 июня, трансляцию которого вела BBC News.

По словам Стармера, в Лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что «услышал ответ» партии и «принимает его с благодарностью»,

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии», — сказал он.

Выдвижение кандидатов на пост нового лидера партии начнется 9 июля. До избрания своего преемника Стармер продолжит занимать пост премьера. The Guardian отмечает, что новый премьер-министр может быть назначен в конце июля или середине августа.

Основным претендентом на пост нового премьера Великобритании считается мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах в парламент и был избран депутатом от Лейбористской партии по округу Мейкерфилд.

Стармер стал премьером Великобритании летом 2024 года — после того, как Лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам на всеобщих выборах.

Позиции Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае 2026, где они уступили значительную часть голосов правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Как отмечает «Би-би-си», популярность Стармера начала резко падать, так как ему не удалось убедить избирателей в своей способности улучшить экономическую ситуацию в стране. Кроме того, премьера критикуют за то, что у него нет четкого понимания и программы действий о том, куда вести страну и как менять ее экономику.

Читайте также

В Великобритании серьезный политический кризис — все недовольны премьер-министром Киром Стармером Его называют нерешительным, вялым и прочат отставку. А сама страна может даже вернуться в ЕС

Читайте также

В Великобритании серьезный политический кризис — все недовольны премьер-министром Киром Стармером Его называют нерешительным, вялым и прочат отставку. А сама страна может даже вернуться в ЕС