Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Игра проходила в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум».

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу Англии. Во втором тайме Франция пыталась отыграться, но не смогла.

В английской сборной голы забили Букайо Сака (37-я минута, 45+1, 87 (пенальти)), Деклан Райс (3), Эзри Конса (18) и Джуд Беллингем (90+8).

В команде Франции авторами голов стали Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54), Усман Дембеле (90+6).

Для сборной Англии третье место на чемпионате мира стало лучшим результатом за 60 лет. Команда впервые с победы на турнире 1966 года стала призером.

Команда Франции четвертый раз играла в матче за третье место. Ранее французские футболисты становились третьими в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча капитан сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. Его результат: 22 гола. Таким образом Мбапе обошел аргентинского нападающего Лионеля Месси, у которого 21 гол.

В финале чемпионата мира сыграют команды Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22:00 по Москве 19 июля.