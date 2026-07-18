The Bell: в результате ударов по двум логистическим центрам Wildberries пострадали 10-15% всех складских помещений компании

В результате удара украинских беспилотников по логическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях могли пострадать порядка 10-15% всех складских площадей маркетплейса. Такую оценку привел источник The Bell, знакомый с ситуацией в компании.

Он пояснил, что это не значит, что работа маркетплейса будет полностью парализована, но это может означать серьезную перегрузку логистики на московском, крупнейшем для компании, рынке.

Украинские дроны ночью 18 июля атаковали логические центры Wildberries в подмосковной Электростали и в городе Котовск Тамбовской области. В результате восемь человек погибли, десятки пострадали. Насколько пострадали сами склады, официально не сообщалось.

Глава Wildberries Татьяна Ким объявила, что компания «прорабатывает» вопрос выплат продавцам, которые потеряли свои товары в результате удара украинских дронов. При этом она напомнила, что маркетплейс не обязан компенсировать утраченный товар.

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