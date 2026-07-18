Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан подал в отставку после скандала из-за рождения сына с помощью суррогатной матери

Председатель фракции в бундестаге Йенс Шпан объявил об уходе в отставку, сообщает Tagesschau.

«За последние несколько дней я осознал, что мое личное счастье — создание семьи с мужем и отцовство — несовместимо с моей политической деятельностью», — заявил он в письме коллегам по фракции (цитата по Reuters).

Он добавил, что семья для него «важнее всего».

Несколько дней назад Йенс Шпан и его муж Даниэль Функе объявили, что у них родился сын Георг. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Ребенка выносила и родила женщина в США, биологическим отцом стал Функе. В Германии суррогатное материнство запрещено.

После этого Шпана раскритиковали представители других партий — за двойные стандарты и подрыв доверия к политикам. Помимо того, что в Германии суррогатное материнство считается незаконным, Шпан и сам выступал против этого еще несколько лет назад.

Против суррогатного материнства выступает и Христианско-демократический союз. В феврале 2026 года эта позиция была закреплена в соответствующей резолюции, принятой на съезде партии, напоминает Deutsche Welle.

DW отмечает, что никаких юридических последствий Шпану и Функе не грозит — в Германии не запрещено воспитывать ребенка, рожденного за границей суррогатной матерью. При этом к ответственности могут быть привлечены только участвовавшие в процессе врачи и посредники.

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