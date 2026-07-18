Axios: США перебрасывают в Израиль дополнительные самолеты для возможного усиления атак по Ирану

Администрация Дональда Трампа уведомила Израиль, что направит в страну еще десятки самолетов-заправщиков для возможного расширения военных действий против Ирана. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, сейчас в Израиле размещено около 30 самолетов—заправщиков в аэропорту Бен-Гурион около Тель-Авива и примерно столько же — в аэропорту Рамон на юге страны. Израильские чиновники заявили, что США планирует довести количество самолетов-заправщиков до уровня, который был в начале войны с Ираном.

Axios пишет, что Трамп рассматривает вариант более масштабных атак по Ирану. Среди таких вариантов — удар по иранским объектам инфраструктуры, в том числе электростанциям, новые атаки на иранские ядерные объекты и удары по строящемуся комплексу на горе Пикакс.

Окончательное решение Трамп еще не принял. Он может отдать приказ об эскалации конфликта в ближайшие дни, говорят источники Axios.

14 июля Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры о сделке с США. По его словам, американские переговорщики поддерживают связь с представителями Ирана, чтобы сказать им: «Вам лучше заключить сделку».

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в середине июня. 7 июля несколько судов в Ормузском проливе подверглись атакам, Иран прямо не брал на себя ответственность за них, но и не отрицал, что стоит за атаками. На следующий день Трамп объявил, что режим прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном фактически больше не действует.

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