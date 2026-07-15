США семь часов наносили удары по Ирану и возобновили морскую блокаду. Трамп пригрозил атаковать иранские электростанции и мосты

США и Иран четвертую ночь подряд обмениваются ударами. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные поразили десятки военных объектов вблизи Ормузского пролива и в прибрежных районах Ирана.

Серия ударов США продолжалась семь часов, отчитались военные. Американские истребители, беспилотники и корабли нанесли удары по иранским ракетным объектам, базам дронов, военно-морским силам и системам береговой охраны.

Иран в ответ на американские атаки заявил, что нанес удары по базам США в странах Персидского залива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что атаковал центр материально-технического обеспечения армии США в районе Мина-Абдулла в Кувейте, объекты Пятого флота США в Бахрейне, а также американскую базу в городе Аль-Азрак в Иордании.

Кроме того, США возобновили морскую блокаду судов, которые следуют в иранские порты и прибрежные районы или выходят из них. Накануне 14 июля возобновление блокады анонсировал президент США Дональд Трамп.

Лидер США также пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры о сделке с США. По его словам, американские переговорщики поддерживают связь с представителями Ирана, чтобы сказать им: «Вам лучше заключить сделку».

США и Израиль в феврале начали наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками страны Персидского залива, которые считает союзниками США, а также американские военные объекты в регионе. Ормузский пролив, критический важный маршрут мировой торговли, оказался .

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и возобновление движения судов по Ормузскому проливу. США также объявили, что снимают морскую блокаду.

Несмотря на соглашение, стороны продолжали наносить удары, заявляя, что перемирие сохраняется. В начале июля президент США Дональд Трамп объявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном «завершен».

Подробнее о ходе событий

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Подробнее о ходе событий

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий