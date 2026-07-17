В Венгрии начали расследование связей бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией

Новое правительство Венгрии инициировало расследование против бывшего министра иностранных дел страны Петера Сийярто из-за его предполагаемых связей с Россией.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр еще в рамках предвыборной кампании обещал начать такое расследование, в случае если придет к власти. Он обвинял Сийярто в государственной измене.

На пресс-конференции 16 июля журналисты спросили Мадьяра, начали ли власти расследование. Премьер подтвердил, что делом занимаются правоохранительные органы, но подробности не привел.

«Есть секретные документы, документы из министерства иностранных дел и другие. Когда появится информация, мы вам сообщим», — заявил Мадьяр.

Петер Сийярто занимал пост министра иностранных дел Венгрии с сентября 2014 года по май 2026-го. До этого он был личным представителем бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Дело в отношении Сийярто возбудили после серии расследований о том, что между бывшим министром и главой МИД РФ Сергеем Лавровым существовал постоянный неформальный канал связи для обмена информацией.

Как утверждали авторы расследований, с помощью Сийярто Москва получала в том числе чувствительные сведения о внутренних процессах в Евросоюзе. Кроме того, Лавров просил Сийярто помочь снять санкции с сестры Алишера Усманова, и ограничения в итоге сняли.

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Подробнее об этом канале связи

Журналисты опубликовали прослушку разговоров глав МИД России и Венгрии Лавров просил Сийярто помочь снять санкции с сестры Алишера Усманова (и их сняли). Сийярто рассказывал Лаврову о переговорах внутри ЕС