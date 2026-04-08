VSquare: между Сергеем Лавровым и главой МИД Венгрии Петером Сийярто существовал постоянный неформальный канал связи

Между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым существовал постоянный неформальный канал связи, через который шел регулярный обмен информацией. Об этом говорится в расследовании , которые ознакомились с прослушкой телефонных разговоров.

С помощью Сийярто Москва получала в том числе чувствительные сведения о внутренних процессах в ЕС — например, о позициях стран сообщества по важным для РФ вопросам, в том числе касающимся санкций и поддержки Украины.

Одной из главных тем разговоров, которая обсуждалась регулярно, были права меньшинств в Украине. На фоне публичной борьбы властей Венгрии за права живущих в стране этнических венгров Сийярто, как показала прослушка, обсуждал с Лавровым и продвижение прав русскоязычного меньшинства.

Со своей стороны Сийярто также пытался выведать у Лаврова ценную информацию. Так, после саммита в Анкоридже он просил поделиться его закулисными деталями — в Европе тогда беспокоились, что окончание войны обсуждалось в обход Украины и ЕС.

Из разговоров Сийярто и Лаврова журналисты делают вывод, что Венгрия «действовала как представитель России в ЕС, используя в качестве рычага давления энергетику».

Первая часть аудиозаписей разговоров Лаврова и Сийярто была опубликована консорциумом расследователей в конце марта. В той публикации подробно разбирался эпизод, когда глава МИД РФ просил своего венгерского коллегу повлиять на то, чтобы из санкционного списка была исключена сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Публикации о контактах Сийярто с Лавровым появились за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Действующий премьер Виктор Орбан строит свою кампанию на антиукраинской риторике, заявляя, что в случае его поражения оппозиция втянет Венгрию в войну России и Украины.

Читайте также

Читайте также

