В реестр «нежелательных» организаций внесли несуществующее международное движение «Голос»

Минюст России включил в реестр «нежелательных» организаций международное общественное движение «В Защиту прав избирателей „Голос“».

Из реестра ведомства следует, что генпрокуратура объявила движение «нежелательным» в конце июня 2026 года. Само ведомство об этом не сообщало.

Никаких подробностей о движении в реестре не приводится.

Бывший сопредседатель российского движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук заявил, что не знает, о каком «международном» движении идет речь. Он напомнил, что ранее существовало общероссийское движение «Голос», которое было объявлено в России «иноагентом» — то есть Минюст признает его российским объединением. Андрейчук подчеркнул, что «Голос» всегда был «российским объединением сугубо российских граждан».

«Что это за [международное] движение, лично я не понимаю. Никто из моих бывших коллег, с кем я успел поговорить, ничего подобного не создавал и не собирался. Да и в публичном поле ничего такого нет. В общем, похоже, что родное государство во время выборов решило на всякий случай само создать нечто достаточно неопределенное, куда можно будет записать любого, чье поведение или позиция не понравятся во время дней голосования или сразу после», — написал он.

«Голос» работал с 2000 года. Сначала как ассоциация, а затем как движение. В 2013 году Минюст РФ объявил ассоциацию «иноагентом», после чего некоторые участники ассоциации создали движение «Голос», которое также занималось наблюдением на выборах. Его также объявили «иноагентом».

В июле 2025 года «Голос» объявил о прекращении деятельности. Это произошло после того, как сопредседателя движения Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии по обвинению в организации работы «нежелательной» организации. Ни ассоциацию «Голос», ни движение «Голос» российские власти «нежелательными» организациями не объявляли.

Читайте также

«Быть добрым человеком сложнее, чем злым, но оно того стоит» Сопредседателю «Голоса» Григорию Мельконьянцу утвердили приговор — пять лет колонии. Вот его последнее слово на апелляции

Читайте также

«Быть добрым человеком сложнее, чем злым, но оно того стоит» Сопредседателю «Голоса» Григорию Мельконьянцу утвердили приговор — пять лет колонии. Вот его последнее слово на апелляции