Движение «Голос» объявило о прекращении работы

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» прекратило свою деятельность. Такое решение, говорится в распространенном организацией заявлении, принято после того, как сопредседателя движения Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии по обвинению в организации работы «нежелательной» организации.

«Это решение суда не оставляет выбора, поскольку ставит под угрозу уголовного преследования не только всех участников „Голоса“, но даже тех людей, кто обращался просто за консультацией и юридической помощью».

Все региональные отделения «Голоса» будут ликвидированы, все созданные движением проекты, работа всех информационных ресурсов (сайта движения, «Карты нарушений», аккаунтов в социальных сетях) остановлена, и они более не будут обновляться. Подписка на регулярные пожертвования в поддержку «Голоса» будет прекращена.

Тем, кто находится в России или планирует ее посещение, «Голос» рекомендует не делать перепостов с сайтов или из социальных сетей движения, и удалить сделанные ранее, чтобы у правоохранительных органов не было повода привлечь к ответственности за распространение материалов «нежелательной» организации.

«Справедливость, увы, побеждает не всегда — за нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так. Прощайте», — завершил свое обращение «Голос».

«Голос» работал с 2000 года. Сначала как ассоциация, а затем как движение. В 2013 году Минюст РФ объявил ассоциацию «иноагентом», после чего некоторые участники ассоциации создали движение «Голос», которое также занималось наблюдением на выборах. Ассоциация была официально ликвидирована позднее.

Григория Мельконьянца арестовали в августе 2023 года по уголовному делу, связанному с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), соучредителем которой была ассоциация «Голос». В сентябре 2021 года ENEMO объявили «нежелательной» организацией в России. При этом ни ассоциацию «Голос», ни движение «Голос» российские власти «нежелательными» организациями не объявляли.

Когда ENEMO признали «нежелательной» организацией, ассоциации «Голос» уже не существовало, а одноименное общественное движение не состоит в ENEMO. Однако суд, отмечается с заявлении организации о прекращении деятельности, в приговоре «практически ставит равенство между „Голосом“ и признанной нежелательной организацией ENEMO, которая никогда не наблюдала и не осуществляла какой-либо деятельности в России».

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