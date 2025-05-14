Сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии по обвинению в организации работы «нежелательной» организации

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима сопредседателя движения наблюдателей на выборах «Голос» Григория Мельконьянца, обвиненного в организации работы «нежелательной» неправительственной организации (часть 3 статьи 284.1 УК). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Мельконьянцу также запретили в течение девяти лет заниматься общественной деятельностью после отбытия заключения.

Суд засчитал время, проведенное Мельконьянцем в СИЗО, по формуле «день за полтора» — таким образом из пяти лет он уже «отбыл» чуть больше двух с половиной лет, подсчитала «Медиазона».

Прокуратура требовала для Мельконьянца максимального наказания по этой статье — шести лет лишения свободы.

«Я не унываю. Вы тоже все не унывайте!» — заявил Мельконьянц собравшимся в зале суда после оглашения приговора.

Григорий Мельконьянц находится под арестом с августа 2023 года. Уголовное дело против него связано с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), соучредителем которой была ассоциация . В сентябре 2021 года ENEMO объявили «нежелательной» организацией в России. При этом ни движение «Голос», ни его предшественницу — ликвидированную после включения в реестр «иноагентов» ассоциацию «Голос» — российские власти «нежелательными» организациями никогда не объявляли. Когда ENEMO признали «нежелательной», ассоциации «Голос» уже не существовало, а одноименное общественное движение не состоит в ENEMO, напоминает «Медиазона». Представитель гособвинения в ходе прений в суде заявляла, что движение «Голос» было создано «на базе» одноименной ассоциации, которая входила в объявленную впоследствии «нежелательной» ENEMO.

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