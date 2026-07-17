Трамп опубликовал документы об иностранном вмешательстве в выборы в США. В них фигурирует Россия, но говорить об этом он не стал

Президент США Дональд Трамп после того, как выступил с 25-минутной речью об уязвимости американской избирательной системы, как и обещал, опубликовал документы о попытках иностранного вмешательства в выборы.

В документах, обратило внимание «Агентство», фигурируют отчеты спецслужб о разнообразных попытках России оказать влияние на ход избирательных кампаний. В том числе и перед выборами в 2020 году, которые Трамп проиграл Джо Байдену. Американские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о попытках России повлиять на ход выборов президента США — в 2016-м, в 2020-м и 2024-м годах.

При этом Трамп в своей речи не упомянул Россию, а обвинил в попытках вмешательства Китай. Власти КНР обвинения отвергли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после выступления Трампа вновь заявил, что Россия не пыталась вмешиваться в выборы в США. «Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», — сказал Песков журналистам (здесь и далее цитаты по ТАСС).

«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил он.