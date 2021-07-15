The Guardian: в 2016 году Путин лично приказал российским спецслужбам поддержать Трампа на выборах. Кремль: «Отличное бульварное чтиво»

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Marcos Brindicci / Reuters / Scanpix / LETA

В начале 2016 года, как утверждает британская газета The Guardian, президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение шпионской операции, призванной поддержать Дональда Трампа на выборах президента США. Издание узнало об этом из документов, утекших из Кремля.

22 января 2016 года, утверждает газета, состоялась ключевая встреча по этому вопросу — в Кремле прошло совещание Совета безопасности РФ, на котором присутствовали Путин, высокопоставленные министры и руководители российских спецслужб. По официальным данным, в тот день действительно состоялась совещание постоянных членов Совбеза, но, согласно сообщению Кремля, на встрече обсуждали внутрироссийскую повестку, Молдавию и мировые рынки.

Участники совещания изучили отчет, подготовленный экспертным управлением президента РФ в ответ на санкции США против Москвы. В документе Дональд Трамп назван «основным и наиболее перспективным кандидатом» в президенты США, которого «крайне необходимо всеми силами» поддержать на выборах, чтобы «способствовать его избранию». В документе говорилось, что это необходимо, чтобы обеспечить стратегические цели России — создать «социальную нестабильность» в США и ослабить позиции американского президента на переговорах.

Авторы доклада дали Трампу следующую характеристику: «Психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности, фактически придерживающийся консервативных взглядов».

Этот документ, пишет The Guardian, косвенно подтверждает, что у Кремля может быть компромат на Трампа. В отчете сказано о «некоторых событиях, имевших место во время его пребывания на территории РФ». О каких событиях идет речь, неясно: их описание содержится в приложении к документу, доступа к которому журналисты не получили.

The Guardian предполагает, что по итогам встречи Владимир Путин и руководители разведывательных ведомств подготовили план вмешательства в американские выборы. После встречи, утверждает издание, российский президент подписал указ о создании комиссии, которая должна была как можно скорее предпринять шаги против США. Газета отметила, что западные спецслужбы знали об этих документах и тщательно изучили их.

Главой комиссии, по данным издания, стал министр обороны Сергей Шойгу, отвечающий за ГРУ (российскую военную разведку). Шойгу поручили координировать работу подразделений и служб, собирать и систематизировать информацию, а также готовить «мероприятия по воздействию на информационную среду объекта» (вероятно, речь о целях кибератак). Служба внешней разведки должна была собирать для комиссии дополнительную информацию, а ФСБ — заниматься контрразведкой. Ведомствам поручили примерно за неделю, к 1 февраля 2016 года, подготовить конкретные предложения по вмешательству.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Guardian, назвал утверждения издания «отличным бульварным чтивом». Журналистам не удалось получить комментарий Дональда Трампа.

Власти США ранее расследовали российское вмешательство в выборы президента в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело, пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Представители России всегда отрицали вмешательство в выборы.

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Пересказал Александр Бакланов